РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude

Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России

Афиша Daily
Фото: «Детский мир»

Российской конструктор «Чебурашка» представили министру просвещения РФ Сергею Кравцову на форуме «Учитель — будущее России», пишет ТАСС.

Конструктор может может войти в будущий перечень рекомендованных игрушек для детских садов, добавляет агентство. Согласно аннотации, он позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни этого персонажа. 

На сайте «Детского мира» указано, что в конструкторе 508 деталей. Высота собранной фигуры — 19 сантиметров. Его изготовитель — компания «Рубрик». 

Минпросвещения планирует до конца текущего учебного года разработать перечень рекомендованных для детских садов мультфильмов, книг и игрушек, который будут использовать с сентября. По словам министра Сергея Кравцова, в основе перечня будут «традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений», включая Чебурашку, а также предметы, ставшие победителями конкурса «Родная игрушка».

Кравцов отметил,  что особое внимание уделят работе с молодыми родителями. Для них составят рекомендации, основанные на отечественной научной школе, которые помогут избежать ошибок в воспитании и проинформировать о мерах господдержки при рождении детей. 





 

Расскажите друзьям