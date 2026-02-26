Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании

Управляющая «Додо-пиццы» в Челябинске решила покинуть компанию. Об этом сообщил руководитель сети пиццерий в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.
Сотрудницу зовут Юлия, ее фамилия не приводится. По словам Зосидзе, Юлия тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся.
«Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», ― написал руководитель компании.
По его мнению, в большей степени ответственность за случившееся несет «Додо-пицца» как компания, а не персонально Юлия. «У нас много стандартов, большая команда, много процессов, и мы бываем недостаточно гибки», ― пояснил он.
Управляющую «Додо-пиццы» начали критиковать в соцсетях после того, как она уволила курьера, укрывшего в мороз фирменным пледом бездомную собаку. До этого сотрудники ухаживали за ней и даже дали кличку Додобоня. Уволенный курьер Михаил рассказывал, что руководительница пришла к ним в феврале и запретила заботиться о Додобоне, угрожая увольнением.
После разгоревшегося скандала «Додо-пицца» нашла собаку и передала ее в приют, взяв на себя оплату ее содержания. Помимо этого, компания пообещала сделать все свои кафе в России pet-friendly и начать поддерживать приюты животных.
Насчет курьера Михаила в компании сперва сказали, что его увольнение пересмотру не подлежит: с ним хотели расстаться и до истории с собакой. Однако позже основатель «Додо-пиццы» Федор Овчинников предложил Михаилу вернуться в компанию на позицию специалиста по развитию программ, связанных с поддержкой животных. Зосидзе добавил, что «Додо-пицца» готова работать с Михаилом «над совместными волонтерскими проектами, особенно в рамках Челябинска».