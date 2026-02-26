Гуф получил год условно за драку в бане
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»

Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании

Афиша Daily
Фото: t.me/dodorus

Управляющая «Додо-пиццы» в Челябинске решила покинуть компанию. Об этом сообщил руководитель сети пиццерий в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

Сотрудницу зовут Юлия, ее фамилия не приводится. По словам Зосидзе, Юлия тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. 

«Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», ― написал руководитель компании.

По его мнению, в большей степени ответственность за случившееся несет «Додо-пицца» как компания, а не персонально Юлия. «У нас много стандартов, большая команда, много процессов, и мы бываем недостаточно гибки», ― пояснил он. 

Управляющую «Додо-пиццы» начали критиковать в соцсетях после того, как она уволила курьера, укрывшего в мороз фирменным пледом бездомную собаку. До этого сотрудники ухаживали за ней и даже дали кличку Додобоня. Уволенный курьер Михаил рассказывал, что руководительница пришла к ним в феврале и запретила заботиться о Додобоне, угрожая увольнением. 

После разгоревшегося скандала «Додо-пицца» нашла собаку и передала ее в приют, взяв на себя оплату ее содержания. Помимо этого, компания пообещала сделать все свои кафе в России pet-friendly и начать поддерживать приюты животных. 

Насчет курьера Михаила в компании сперва сказали, что его увольнение пересмотру не подлежит: с ним хотели расстаться и до истории с собакой. Однако позже основатель «Додо-пиццы» Федор Овчинников предложил Михаилу вернуться в компанию на позицию специалиста по развитию программ, связанных с поддержкой животных. Зосидзе добавил, что «Додо-пицца» готова работать с Михаилом «над совместными волонтерскими проектами, особенно в рамках Челябинска».

