Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным

Постапокалиптический хит Hulu «Рай» завершится на третьем сезоне. Об этом в интервью THR рассказал сценарист и исполнительный продюсер сериала Джон Хоберг.
По его словам, команда уже знает, чем закончится третий сезон, и этот финал делает невозможным продолжение в четвертом. «Мы знаем, каков будет конец, и после него будет очень трудно сделать четвертый сезон», — подчеркнул он.
Действие проекта разворачивается в подземном бункере размером с город в Колорадо через три года после конца света. По сюжету агент Секретной службы США Ксавьер Коллинз пытается докопаться до истины в деле об убийстве президента Соединенных Штатов.
Второй сезон, первые три серии которого уже вышли, расширяет вселенную сериала. Главный герой Ксавьер покидает бункер «Рай» и отправляется на поиски жены в руины внешнего мира.
Хоберг пообещал, что все ключевые загадки, включая главный вопрос «Кто такой Алекс?», будут раскрыты до финала. Каждый из центральных персонажей получит свою серию-флешбэк, а третий сезон, работа над которым уже активно ведется, сведет все сюжетные линии воедино.