Гуф получил год условно за драку в бане
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»

Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным

Постапокалиптический хит Hulu «Рай» завершится на третьем сезоне. Об этом в интервью THR рассказал сценарист и исполнительный продюсер сериала Джон Хоберг.

По его словам, команда уже знает, чем закончится третий сезон, и этот финал делает невозможным продолжение в четвертом. «Мы знаем, каков будет конец, и после него будет очень трудно сделать четвертый сезон», — подчеркнул он.

Действие проекта разворачивается в подземном бункере размером с город в Колорадо через три года после конца света. По сюжету агент Секретной службы США Ксавьер Коллинз пытается докопаться до истины в деле об убийстве президента Соединенных Штатов.

Второй сезон, первые три серии которого уже вышли, расширяет вселенную сериала. Главный герой Ксавьер покидает бункер «Рай» и отправляется на поиски жены в руины внешнего мира.

Хоберг пообещал, что все ключевые загадки, включая главный вопрос «Кто такой Алекс?», будут раскрыты до финала. Каждый из центральных персонажей получит свою серию-флешбэк, а третий сезон, работа над которым уже активно ведется, сведет все сюжетные линии воедино.

