В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах

Афиша Daily
Фото: Rosa Rafael/Unsplash

Россияне в 2025 году сократили расходы на косметику, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Продажи средств для лица в магазинах снизились в 2025 году в сравнении с 2024-м на 6,3%. Продажи товаров для бритья упали на 5,2%, средств по уходу за телом — на 4,4%. Продажи детской косметики сократились на 6,9%, а продукции для полости рта — на 3,5%. В целом в прошлом году в России продали 3,9 млрд упаковок косметики. Это на 2% меньше, чем годом ранее. 

Эксперты объясняют такую отрицательную динамику ростом сберегательной модели поведения у покупателей и уменьшением ассортимента в магазинах. За год количество марок средств ухода за лицом и косметики сократилось на 13,3%. Это самое значительное падение среди всех категорий товаров повседневного спроса.

Кроме того, спрос перетекает из традиционной розницы на маркетплейсы, отметила старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Анастасия Мельникова. На Wildberries продажи уходовой косметики выросли в 2025 году на 28% год к году, декоративной — на 20%.

