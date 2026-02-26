Весна вступит в свои права не сразу. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в Москве лишь во второй половине марта. В конце февраля еще возможен небольшой снег, а столбик термометра будет ниже нуля. В первых числах марта температура ожидается немного выше климатической нормы ― от –2 до +3 градусов.