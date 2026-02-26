Гуф получил год условно за драку в бане
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»

В Японии создали первого робота-буддиста

Ученые Киотского университета вместе с компаниями Teraverse и Xnova разработали первого робота-буддиста. Он предназначен для бесед и очного взаимодействия с человеком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение разработчиков.  

Buddharoid разработан на базе гуманоидного робота Unitree G1 китайской компании Unitree Robotics. Диалоговый модуль устройства использует последнюю версию ChatGPT. Ответы Buddharoid формируются на основе буддийских текстов, а затем дополняются пояснениями с помощью большой языковой модели OpenAI.

Робот умеет распознавать и синтезировать речь, ходить, кланяться и показывать жест сложенных ладоней. Он синхронизирует свои ответы с движениями тела. Разработчики называют Buddharoid первым «религиозным ИИ-роботом» с близкими к человеческим движениями. 

По мнению ученых, их технологию можно применить и в других областях ― например, для создания ИИ-гуманоидов, обученных на экономической теории для консультирования и анализа. 

