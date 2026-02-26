Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей

Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Фото: Ivan Romano/Getty Images

Папа римский Лев XIV призвал католических священнослужителей не поддаваться «искушениию готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта». Об этом сообщает Vatican News.

«Как и все мышцы тела: если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они отмирают. Мозг нужно тренировать, поэтому и наш интеллект необходимо немного упражнять, чтобы не утратить эту способность», — сказал он. Более того, «произнести истинную проповедь — значит разделить веру», а ИИ «никогда не сможет разделить веру», — объяснил Папа.

По словам понтифика, прихожане ждут от священника не идеально выверенного алгоритмами текста, а живого свидетельства. «Если мы способны предложить служение, укоренённое в той культуре и в том приходе, где мы трудимся, люди хотят видеть твою веру, твой опыт познания и любви к Иисусу Христу», — заключил он.

Папу римского избрали 8 мая. Им стал американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет. Тогда же он объяснил выбор своего папского имени: оно отсылает к понтифику Льву XII, возглавлявшему церковь на заре промышленной революции. Лев XIV же возглавляет ее на заре эры искусственного интеллекта.

Позднее Папа рассказывал, что отказался от создания своего ИИ-аватара. «Кто‑то недавно попросил моего разрешения создать мой искусственный образ, чтобы любой мог зайти на веб-сайт и получить личную аудиенцию с „папой“, и этот ИИ-папа давал бы им ответы на их вопросы, и я сказал, что я не собираюсь одобрять это. Уж если у кого и не должно быть виртуального двойника, то папа будет в числе первых лиц в этом списке», — пояснил Лев XIV.

