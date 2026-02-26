«Семерка» признана самой распространенной машиной в России

Lada 2107 («семерка»), которая не производится с 2012 года, стала самой распространенной моделью авто в России на начало 2026-го. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
По состоянию на 1 января в РФ зарегистрированы 1,19 млн «семерок». Следующими по популярности идут Kia Rio (1 млн штук) и Lada Niva (995 тыс. штук). К отметке в миллион зарегистрированных машин также приблизилась Hyundai Solaris (932 тыс. штук).
Всего, по информации «Автостата», в российском автопарке насчитывается 47,45 млн легковых автомобилей. Самая распространенная марка ― Lada, число машин которой в стране достигает 12,17 млн.
На второй строчке ― Toyota (4,5 млн штук), на третьей ― Kia (2,75 млн), на четвертой ― Hyundai (2,7 млн). Отметку в 2 млн авто также преодолели Nissan и Renault. В десятку лидеров, помимо них, попали Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Lada 2107 выпускалась Волжским автомобильным заводом с 1982 по 2012 год. Производство остановили из-за низкого спроса. В Египте «семерка» собиралась до начала 2014-го.