Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале

«Я носил бежевую тунику и подавал французско-вьетнамскую еду, и на меня часто кричали, что мы не подаем хлеб, так что мне повезло пройти шесть прослушиваний и получить роль в этом сериале, и это изменило мою жизнь», — сказал Брафф.