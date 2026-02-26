Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза

Звезда сериала «Женаты и с детьми» Кристина Эпплгейт рассказала, что спустя пять лет после постановки диагноза «рассеянный склероз» она большую часть времени проводит в кровати.
В интервью People актриса объяснила, что любое движение причиняет ей сильную боль. Единственное, ради чего Эпплгейт покидает дом, это поездка в школу с 15-летней дочерью Сэди.
Актриса называет это своим любимым занятием и единственной возможностью побыть с ребенком наедине: «Я говорю себе: „Просто довези ее в безопасности и возвращайся обратно в постель“».
Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна и затрудняющее движение. В 2008 году актриса также перенесла операцию по удалению груди из-за рака.