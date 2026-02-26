Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей

«Если урожай ягод выдался богатым, они могут задержаться на всю зиму вплоть до марта или даже апреля. Однако к середине марта обычно устанавливается плюсовая температура, и ягоды, перезимовавшие на ветках, начинают оттаивать и бродить. Птицы наедаются такой алкогольной рябины или боярышника, теряют координацию и падают на землю, выглядя совершенно пьяными“, ― предупредила экспертка.