Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Организаторы Зала славы рок-н-ролла объявили список претендентов на 2026 год.

В него вошли 17 музыкантов и коллективов, включая Oasis, Пинк, Wu-Tang Clan, Мэрайю Кэри, Шакиру, Iron Maiden, Фила Коллинза, Sade, Билли Айдола и Лорин Хилл.

Для десяти номинантов это первое выдвижение в карьере. Среди дебютантов — Пинк, Джефф Бакли, Wu-Tang Clan, Шакира, Мелисса Этеридж, New Edition, Лютер Вэндросс, INXS и Фил Коллинз (несмотря на то, что он уже был введен в Зал славы как участник Genesis).

«Этот разнообразный список талантливых номинантов признает постоянно меняющиеся лица и звуки рок-н-ролла и его продолжающееся влияние на молодежную культуру», — заявил Джон Сайкс, председатель Фонда Зала славы рок-н-ролла.

Имена лауреатов этого года будут объявлены в апреле. Победителей выберут голосованием, в котором поучаствуют более 1200 артистов, историков и профессионалов индустрии. 

