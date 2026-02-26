Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude

Сама же Момо печатает на блютус-клавиатуре, подключенной через Raspberry Pi 5. Введенные символы уходят в небольшую программу, которая отфильтровывает специальные клавиши вроде «Esc» или «Tab». После того, как кавапу напечатает минимум 16 символов, запускается умная кормушка, которая выдает лакомство. Если Claude оказывается необходима новая порция зашифрованных команд, чтобы доработать код, раздается звуковой сигнал, который напоминает Момо, чтобы она вновь потрогала клавиатуру.