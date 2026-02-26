Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude

Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Афиша Daily
Фото: Caleb Leak

IT-инженер и ютубер Калеб Лик научил свою собаку Момо вайб-кодить игры. Об этом он рассказал в своем блоге и в видео на ютубе.

Собака проды кавапу (помесь кавалер кинг-чарльз-спаниеля и той-пуделя) «разработала» несколько играбельных аркад и головоломок. Процесс обучения занял пару недель, правда Лик обучал по большей части не саму Момо, а ИИ-ассистент Claude, чтобы тот смог переводить напечатанную на клавиатуре тарабарщину в рабочий код. 

Лик раньше работал в компаниях Google, Oculus и Meta*. В последней он занимал должность инженера-исследователя, которую недавно сократили, и у разработчика появилось время для нового проекта.

Лик сказал ИИ-ассистенту Claude Code, что с ним работает гениальный геймдизайнер, который пишет исключительно загадочными командами вроде «skfjhsd#$%». Задачей программы было разгадать этот шифр, «полный гениальных идей», и создать игру на основе этой интерпретации. 

Сама же Момо печатает на блютус-клавиатуре, подключенной через Raspberry Pi 5. Введенные символы уходят в небольшую программу, которая отфильтровывает специальные клавиши вроде «Esc» или «Tab». После того, как кавапу напечатает минимум 16 символов, запускается умная кормушка, которая выдает лакомство. Если Claude оказывается необходима новая порция зашифрованных команд, чтобы доработать код, раздается звуковой сигнал, который напоминает Момо, чтобы она вновь потрогала клавиатуру. 

Сперва игры получались не очень, но затем программист научил Claude запускать код, делать скриншоты, анализировать их и вносить правки. После этого дело пошло лучше.

«Есть еще детали, которые я опускаю, но это общий принцип. Обычно от первых нажатий Момо до играбельного билда проходит 1–2 часа», ― отметил разработчик. 

При помощи такого механизма получилось создать пять играбельных тайтлов. Один из них ― аркада Quasar Saz. Под управлением игрока ― Зара, которая владеет космическим сазом (это турецкий народный музыкальный инструмент). Зара сражается с «испорченным» звуком на шести уровнях и в битве с боссом. Скачать игру и опробовать ее можно в блоге Лика.

Среди других разработок Момо ― соревновательная головоломка Munch по приготовлению салатов, где нужно первым собрать все 7 ингредиентов, и ритм-игра Octogroove, в которой, управляя осьминогом, нужно отбивать такт его щупальцами на барабанах. 

«Меня удивило, насколько мало финальный результат зависел от того, печатает ли Момо что-то осмысленное. Магия не во вводе. Магия — в системе вокруг него. Хорошо составленный промпт, жесткие ограничители, автоматическая проверка и правильные инструменты способны превратить настоящую бессмыслицу в играбельный продукт, ― поделился Лик. ― Момо не тайный геймдизайнер. Она — кавапу, которая усвоила: если хлопать лапой по пластиковому прямоугольнику, появляется корм. Год назад разрыв между этим и разработкой софта казался огромным. Теперь он кажется небольшим — и с каждым днем становится еще меньше». 

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

