Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»

В 1993 году Довжик окончил ВТУ имени Бориса Щукина. Всего на его счету более сотни киноролей. Из самых известных ― юрист в сериале «Бригада», нейрохирург Юрий Михайлвич Шейнман в «Склифосовском», владелец клиники в Рязани Ефим Борисович Ширман в «Интернах», кинорежиссер Ян Рид в фильме об актрисе Гурченко.