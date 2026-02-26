Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года

Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Афиша Daily
Фото: CJ Entertainment

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой») назначен президентом жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

Смотр пройдет с 12 по 23 мая на Лазурном берегу. Организаторы назвали Пака «визуальным мастером», чьи работы сравнимы с творчеством Квентина Тарантино и Дэвида Финчера.

Вот как прокомментировал свое назначение Чхан Ук: «Зал темен, чтобы мы могли увидеть свет кино. Мы запираем себя в зале, чтобы наши души могли освободиться через окно фильма. Быть запертым в зале для просмотра фильмов и снова запертым для участия в дебатах с членами жюри — этого двойного добровольного заключения я жду с большим нетерпением.

В этот век взаимной ненависти и разобщенности я верю, что сам по себе акт сбора в зале для совместного просмотра одного фильма, когда наши дыхания и сердцебиения синхронизируются, является трогательным и универсальным выражением солидарности».

Пак стал первым корейцем и третьим азиатом на посту председателя жюри за всю историю фестиваля. Ранее эту роль исполняли японец Тэцуро Фурукаки (1962) и гонконгский режиссер Вонг Карвай (2006). Официальная программа фестиваля будет объявлена в середине апреля.

