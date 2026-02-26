Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона

Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Афиша Daily
Фото: Williams Street

Мультсериал для взрослых «Задорные друзья» от Adult Swim закроют после третьего сезона. Об этом сообщает Deadline.

Создатели шоу Майкл Кусак и Зак Хейдл в аудиообращении к фанатам сообщили, что третья восьмисерийная глава стала финальной.

Они отметили, что это произошло по их собственному желанию при поддержке руководства канала Adult Swim. Причиной авторы назвали творческое выгорание после нескольких лет непрерывной работы.

«Мы чувствуем, что уходим на вершине, оставляя зрителей желающими продолжения, а не высасывая из пальца новые сезоны», — пояснили авторы. Они подчеркнули, что это осознанное решение, чтобы не снижать планку качества.

Кусак и Хейдл поблагодарили зрителей за невероятную поддержку и сообщили, что продолжат работать вместе в недавно запущенной анимационной студии Zam Studios. 

