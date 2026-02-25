Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»

Создатель «Шазам!» Давид Санберг снимет хоррор «A Little Slice of Hell» («Маленький кусочек ада») для студии Paramount Pictures. Об этом сообщил Deadline.
Картину поставят на основе одноименного рассказа Джона Гудрича, опубликованного в первом выпуске журнала Assemble Artifacts. Сюжет будущего фильма пока держится в секрете.
В рассказе речь шла о двух низкооплачиваемых сотрудниках супермаркета, которые сталкиваются с клиентом прямиком из ада. В этот момент они понимают, что стоило читать внимательнее инструкцию для персонала.
Сценарий ленты напишут Грег Вейдман и Джефф Ток на основе черновика Эмили В. Гордон. Продюсерами проекта выступят Патрик Гуинг, Молли Милштейн, Джонни Паризо из Maximum Effort, Джек Хеллер, Кейтлин де Лиссер-Эллен из Assemble, а также Лотта Лостен.