Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усэйна Болта

Афиша Daily
Фото: Mathieu Stern/Unsplash

Тираннозавры, вероятно, бегали быстрее любого из людей, даже ямайского легкоатлета Усэйна Болта. Такую теорию выдвинули ученые в публикации, вышедшей в журнале Royal Society Open Science, написал Independent.

По мнению исследователей из Колледжа Атлантики в американском штате Мэн, динозавры могли передвигаться не на полной стопе, как считалось ранее, а скорее «на цыпочках». В этом случае их скорость могла быть на 20% выше прежних оценок.

«Вместо того, чтобы сначала наступать на пятку, тираннозавр, возможно, делал более короткие шаги, наступая сперва на пальцы ног», — заявили ученые. Такой способ передвижения ускоряет бег, о чем знает любой спортсмен.

Ученые полагают, что анатомия тираннозавра была схожа с птичьей. Они убеждены, что древний хищник обладал «очень птичьей походкой, характеризующейся более высокой частотой шагов» и «повышенной скоростью».

Для примера исследователи взяли тираннозавра весом около 1,4 тонны. Он, как они считают, мог развивать максимальную скорость 11,4 метра в секунду. Это позволяло динозавру пробегать 100 метров за 8,77 секунды (рекорд Болта — 9,58 секунды).

Согласно выводам исследования, даже более крупный тираннозавр весом 6,5 тонн мог перевигаться с впечатляющей скоростью в 9,5 метров в секунду. Гигант весом в 9,5 тонны мог передвигаться со скоростью 6,3 метра в секунду, считают ученые.

Ранее другие исследователи узнали, что тираннозавры росли гораздо медленнее, чем предполагала наука. Динозаврам требовалось несколько десятилетий, чтобы достичь своего полного размера. Рост заканчивался только через 40 лет после рождения.

