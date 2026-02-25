В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов

Обычно муравьиные колонии включают репродуктивных самок (маток) и нерепродуктивных самок-работниц, а также самцов, которые вскоре после спаривания погибают. Отклонения от этой схемы известны: встречаются колонии паразитических муравьев без работниц, а также такие, где нет самцов.