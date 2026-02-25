59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках

Среди тем, где россияне доверяют исключительно мнению профессиональной редакции, на первом месте политика и международные события (36%). Далее идут наука, медицина и технологии (23%). 25% опрошенных сказали, что для них таких тем нет и важнее, чтобы контент был интересным. При освещении экономики доверяют лишь профессиональной редакции 11%, при обзоре происшествий ― 5%.