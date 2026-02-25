59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках

Большинство россиян не доверяют одному источнику, когда речь идет о резонансных темах: 59% участников опроса Rambler&Co заявили, что в таких случаях проверяют информацию сразу в нескольких местах.
20% респондентов первым делом идут за объяснением к официальному источнику (ведомство, компания, пресс-служба), а 11% — к профессиональной редакции СМИ. Личные соцсети экспертов и каналы в мессенджерах набрали по 5%.
Среди тем, где россияне доверяют исключительно мнению профессиональной редакции, на первом месте политика и международные события (36%). Далее идут наука, медицина и технологии (23%). 25% опрошенных сказали, что для них таких тем нет и важнее, чтобы контент был интересным. При освещении экономики доверяют лишь профессиональной редакции 11%, при обзоре происшествий ― 5%.
На вопрос, в каких случаях допустимо получать информацию от непрофессиональных источников, 35% респондентов ответили «ни в каких». 27% считают уместными личные мнения в соцсетях на прикладные темы – рецепты, быт, хобби и материалы «как сделать/как выбрать». Путешествия и городской контент набрали 17%, сложные общественные темы (политика, экономика, безопасность) – 14%, культура ― 4%, спорт ― 3%.
Главными факторами доверия к новостному сообщению россияне назвали прозрачность источников и проверяемость. 48% респондентов отметили ссылки на первоисточники, документы и прямые цитаты, еще 31% – проверку фактов и их ясное изложение. Ответственность за ошибки в виде публичных исправлений и обновлений важна для 15%, а личность автора или опыт редакции – для 6%.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 2 977 интернет-пользователей.
Недавно Rambler&Co выяснил, что 37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram и другим ограничениям в интернете. 21% сохраняют спокойствие и считают это частью цифровой реальности.