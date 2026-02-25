Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Pretty Lethal» («Довольно смертельно»), который изначально должен был называться «Ballerina Overdrive». Одну из главных ролей в нем сыграла звезда «Убить Билла» Ума Турман.
Актриса исполнила роль бывшей балерины-вундеркинда Деворы Казимер, которая теперь управляет гостиницей. Однажды в ее отеле оказывается группа танцовщиц, чей автобус сломался по пути на престижный конкурс.
Когда девушки оказываются в гостинице Деворы, они чувствуют что‑то неладное. Их худшие инстинкты, как отмечает синопсис, оказываются верны. Вскоре балеринам приходится бороться за жизнь, отбросив соперничество между собой.
Проект выйдет 25 марта на стрим-сервисе Prime Video. В триллере появятся Мэдди Зиглер («Мьюзик»), Лана Кондор («Люди Иск: Апокалипсис»), Миллисент Симмондс («Тихое место»), Айрис Апатоу («Любовь») и Авантика («Дрянные девчонки»).
Режиссером картины выступила Вики Джусон («Близко», «Ведьмак: Происхождение»). Она сняла ленту по сценарию Кейт Фройнд. Съемки прошли в Будапеште.