Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года

Афиша Daily
Фото: Gregg DeGuire/Getty Images

Актриса Кэтрин Шорт, дочь звезды сериала «Убиства в одном здании» Мартина Шорта, покончила с собой. Ей было 42 года. Об этом сообщил TMZ.

Кэтрин обнаружили вечером 23 февраля в Лос-Анджелесе. Причины суицида артистки не сообщаются. Известно, что Кэтрин участвовала в работе некоммерческой организации Bring Change to Mind, которая занимается преодолением стигмы, связанной с психическими заболеваниями.

Кэтрин Шорт была наиболее всего известна по сериалу «Мурашки». В нем она сыграла одну из центральных ролей, будучи еще ребенком. Во взрослом возрасте актриса вела непубличную жизнь, лишь изредка появляясь на мероприятиях отца. Она работала психологом в клинике.

Кэтрин была старшей из трех детей Мартина Шорта. Семья подтвердила ее смерть и поделилась, что «опустошена потерей». «Кэтрин любили все, и она запомнится тем светом и радостью, которые она принесла в этот мир», — добавили близкие погибшей.

Супруга Мартина Шорта и мама Кэтрин, Нэнси Долман, скончалась в 2010 году от рака яичников в возрасте 58 лет. Шорт признавался, что последующие за этим годы были тяжелыми для семьи.

Трагедия с Кэтрин произошла, когда Шорт находился в туре вместе со своим коллегой — комиком Стивом Мартином, который также известен по «Убийствам в одном здании». Артисты отменили запланированный на 27 февраля концерт. Они пообещали провести его в другое время.

