Во время созвона женщины вспомнили молодость, семьи и любимые места. Пепита из Мадрида рассказала, как ходила на танцы с подругами и танцевала чотис. Кармен из Ла-Риохи вспомнила, как познакомилась с будущим мужем на танцевальной площадке. Антония из Мурсии говорила о свадьбе и рождении двоих детей. Пакита из Кастилии-Ла-Манчи — о своем поселке Эскамилья и о том, как любит возвращаться домой. Каролина из Арагона рассказала о жизни в доме престарелых и поблагодарила сотрудников.