Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене

Гейтс рассказал, что у него были романы с двумя русскими женщинами. По словам бизнесмена, Эпштейн знал о них, но они не были жертвами скандального финансиста. Одна девушка, как сообщил Гейтс, была любительницей бриджа (с ней он якобы познакомился на турнире), другая была физиком (ее бизнесмен встретил по работе).