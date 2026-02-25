Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо

Руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо назначен новым директором Лувра. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации СМИ, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета министров. Информацию подтвердила представитель французского правительства Мод Брежон. По ее словам, главными задачами Лерибо будут «контроль за безопасностью здания, сохранностью коллекций и управление персоналом, восстановление атмосферы доверия и проведение, совместно со всеми командами, необходимых преобразований в музее».
Лерибо сменит на посту Лоранс Де Кар, которая 24 февраля объявила об уходе с должности. Макрон тогда заявил, что уход с поста — «акт ответственности» со стороны Де Кар.
Свою четырехлетнюю работу в Лувре теперь уже экс-директор охарактеризовала двояко. «Я могла совершать ошибки, но я считаю, что вернула в Лувр движение», — сказала она.
Де Кар возглавляла музей с сентября 2021 года. Она уволилась после масштабного ограбления Лувра на фоне скандала с поддельными билетами и забастовок сотрудников.