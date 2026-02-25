Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо

По информации СМИ, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета министров. Информацию подтвердила представитель французского правительства Мод Брежон. По ее словам, главными задачами Лерибо будут «контроль за безопасностью здания, сохранностью коллекций и управление персоналом, восстановление атмосферы доверия и проведение, совместно со всеми командами, необходимых преобразований в музее».