В Москве установлен абсолютный рекорд по высоте снежного покрова не только для февраля, но и для всей календарной зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, 25 февраля на базовой метеостанции города, ВДНХ, высота сугробов достигла отметки в 73 сантиметра. «Ранее рекорд февраля составлял 72 сантиметра, он был установлен 3 февраля 1994 года. В январе самые высокие сугробы наблюдались в 1994 году, их высота составляла 63 сантиметра, а в декабре 1919 года снежный покров достигал 68 сантиметров», — написал Леус.
Самым заснеженным городом на 25 февраля на территории Европейской России остается Саранск, там высота снежного покрова достигла 132 сантиметра, прибавив за сутки еще два сантиметра. В поселке Бисер в Пермском крае сугробы составляют 113 сантиметров. По данным синоптика, на территории Центрального федерального округа самый высокий снежный покрова отмечен в Тульской области, в городе Алексин — там снежный покров достиг 96 сантиметров (+4 сантиметра за сутки).
Январь 2026 года уже установил исторический рекорд по количеству выпавших осадков — 101 миллиметр, почти вдвое больше климатической нормы. Это рекорд за 32 года, с 1994 года.
Причиной аномально снежной зимы метеоролог Николай Терешонок называл глобальное потепление. Из-за роста температуры вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а затем выпадает в виде осадков на континентах.
В целом по России прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В Москве — на два градуса. Несмотря на это, первый месяц 2026 года в столице занял лишь седьмое место в списке самых холодных за XXI век.