Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов

Англицизм «абьюзер» могут включить в словари русского языка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Минпросвещения и заведующую кафедрой русского языка РГПУ им. А.И.Герцена Наталию Козловскую.
По ее словам, в русском языке отсутствует полноценный аналог этого слова. Козловская отметила, что значение этого термина сложнее и не совпадает с русским словом «насильник».
Она подчеркнула, что существуют достаточные культурные, социальные и лингвистические основания для включения «абьюзера» в новый словарь иностранных слов. Эксперт также отметила, что слово вошло в обиход россиян примерно с 2013 года и сегодня используется довольно часто.
В декабре прошлого года в метасловарь русского языка включили термин «зажировка», обозначающий процесс создания жирового запаса у животных к зиме.