Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году

Организаторы мероприятия сообщили, что на фесте артисты будут играть на пяти сценах, которые будут интегрированы в исторические пространства советского пансионата или расположены прямо на лесных опушках. Запланированы и различные перформансы, например, в прошлом году певица Mirèle исполнила треки прямо на воде: сцену установили у реки, а шоу сопровождалось световой инсталляцией. В 2026-м организаторы готовят еще больше иммерсивных локаций и новых форматов.