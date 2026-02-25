Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году

В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Фото: пресс-материалы

Фестиваль «Круто» объявил первых участников. Хедлайнером мероприятия в этом году станет музыкант Владимир Золотухин, известный как Zoloto, сообщили «Афише Daily» организаторы.

На фесте также выступят легенда абстрактного хип-хопа Archanga, Bad Zu с фирменным трайбл-рейвом, гараж-рокеры Cupsize, новый проект DJ Stonik1917 группа «Масла», постпанк-коллектив из Омска «Конец солнечных дней», певица Mirèle, мультижанровый проект «Глум», а также диджеи из ростера команды System 108 и ее ближайшего окружения: Biicla, Eostra, Errortica, Kovyazin D, Lipelis, Mashkov, Philipp Gorbachev и Izotov. 

Акцент в музыкальной программе, как и прежде, будет сделан на дневных и вечерних таймслотах. Количество билетов ограниченно.

© «Круто»/Telegram

Организаторы мероприятия сообщили, что на фесте артисты будут играть на пяти сценах, которые будут интегрированы в исторические пространства советского пансионата или расположены прямо на лесных опушках. Запланированы и различные перформансы, например, в прошлом году певица Mirèle исполнила треки прямо на воде: сцену установили у реки, а шоу сопровождалось световой инсталляцией. В 2026-м организаторы готовят еще больше иммерсивных локаций и новых форматов.

Запланирована и спортивная часть фестиваля, ее объявят позже. Уже известно, что будет расширен велокемп и количество велозаездов. Партнером вновь выступит клуб Rébellion.

© «Круто»/Telegram

На локации будут размещены фуд-корт и множество арт-инсталляций от известных деятелей искусств. Куратором направления дизайна и архитектуры выступит Алексей Ольховой (White Studios), а музыкальной программы — Евгений Машков (System 108 и «Диско-клуб»).

Организаторы также предлагают художникам поразмышлять о современных интерпретациях фольклора, мифологии и коллективной памяти, исследовать границы реального и воображаемого, вступив в диалог с природной и архитектурной средой базы отдыха. Кураторы арт-направления «Круто» 2026 — дуэт медиахудожников и AV-архитекторов 404.zero. На фестивале ожидаются как site-specific-объекты и инсталляции, так и индор-проекты, вступающие в диалог с пространством и темой фестиваля — сказочностью во всех ее проявлениях.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 августа 2026 года на территории базы отдыха «Крутояк», расположенной во Владимирской области, в нескольких часах езды от Москвы. Для тех, у кого нет собственной машины, команда фестиваля организует трансферы, которые будут осуществляться все три дня из Москвы и от отелей во Владимире. Точная информация о времени и местах отправления появится позже.

Фестиваль музыки, дизайна и архитектуры «Круто» организуют White Studios и «Диско-клуб». Первый «Круто» прошел в августе 2024-го и собрал более 4000 гостей.  В прошлом году на фесте выступили Saluki, Mirèle, Хаски, Лиза Громова, Arash, Biicla, Глум, Iskrit, «Второй Ка», «Стерео Ширина» и DJ Stonik1917. 

