Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе

Звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уоддингэм случайно раскрыла дату выхода четвертого сезона. В беседе с корреспондентом Deadline на премии BAFTA актриса сообщила, что новые серии, скорее всего, появятся на экранах в августе.
Ранее Apple TV сообщал, что премьера сезона состоится летом 2026-го. Уоддингэм исполнила в сериале роль Ребекки Уэлтон. Она охарактеризовала грядущий сезон как «совсем другую историю» с участием «наших леди-гончих».
По сюжету Тед Лассо возвращается в Ричмонд, чтобы тренировать женскую футбольную команду во втором дивизионе. Как ранее сообщалось, Джейсон Судейкис планирует еще три сезона для новой сюжетной арки.
Актриса также призналась в любви к своему персонажу и сериалу в целом, заявив, что готова сниматься «хоть до 80 лет с ходунками». Она отметила, что сценаристы мастерски показывают сильных женщин с их уязвимой стороной.
Съемки четвертого сезона уже идут в Лондоне. К своим ролям вернулись Джуно Темпл, Бретт Голдстайн, Брендан Хант и Джереми Свифт. В актерский состав также вошли новички, включая Таню Рейнолдс и Гранта Фили.