Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым

Советники королевской семьи считают, что брат Карла III, находясь под следствием, не должен выглядеть слишком веселым на снимках фотографов. «С момента ареста на прошлой неделе Эндрю было приказано не заниматься верховой ездой. Это считается дурным тоном. Ему не следует улыбаться и ухмыляться, сидя на коне, как это было в Виндзоре», — говорится в публикации Sun. Там добавили, что езда на лошадях была одним из любимых увлечений Эндрю.