Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»

Песня «Купер», созданная рэпером Sqwoz Bab совместно с сервисом доставки и лейблом VK Records, возглавила чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки» . Это первый случай за последние несколько лет, когда рекламный трек добился такого успеха.
В треке, приуроченном к праздничному сезону, исполнитель призывает слушателей оставаться дома и проводить время с близкими, напоминая, что сервис доставит продукты «даже на хутор».
«Я был в восторге, когда трек возглавил чарт! Сильно проорался (соседи, извините). Рад, что такой подарок судьбы произошел именно перед выходом альбома, который будет 13 марта.
В треке есть два слоя, которые дают резонирующие у людей эмоции. Первый в припеве — демонстрация домашнего уюта и безопасности, где пара сознательно отказывается от внешнего мира и выбирает свой дом как свое убежище.
Второй в куплете: легкий бунт — „уволиться“, „никуда не идти“, — но это не про радикальность, а про разрешение выбрать себя и расслабиться», — отметил рэпер.
13 февраля рэпер выпустил сингл «Indian», в эту пятницу планирует выход трека «Пакет», а 13 марта — полноценный новый альбом. Кроме того, Sqwoz Bab отправляется в большой тур. Он посетит Волгоград, Казань, Рязань, Барнаул и другие города.