В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев

Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»

Афиша Daily
Фото: Shou Prodakshn

Песня «Купер», созданная рэпером Sqwoz Bab совместно с сервисом доставки и лейблом VK Records, возглавила чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки» . Это первый случай за последние несколько лет, когда рекламный трек добился такого успеха.

В треке, приуроченном к праздничному сезону, исполнитель призывает слушателей оставаться дома и проводить время с близкими, напоминая, что сервис доставит продукты «даже на хутор».

«Я был в восторге, когда трек возглавил чарт! Сильно проорался (соседи, извините). Рад, что такой подарок судьбы произошел именно перед выходом альбома, который будет 13 марта.

В треке есть два слоя, которые дают резонирующие у людей эмоции. Первый в припеве — демонстрация домашнего уюта и безопасности, где пара сознательно отказывается от внешнего мира и выбирает свой дом как свое убежище.

Второй в куплете: легкий бунт — „уволиться“, „никуда не идти“, — но это не про радикальность, а про разрешение выбрать себя и расслабиться», — отметил рэпер.

13 февраля рэпер выпустил сингл «Indian», в эту пятницу планирует выход трека «Пакет», а 13 марта — полноценный новый альбом. Кроме того, Sqwoz Bab отправляется в большой тур. Он посетит Волгоград, Казань, Рязань, Барнаул и другие города.

