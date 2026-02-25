В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев

Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon

Афиша Daily
Фото: «Экспонента Фильм»

Эд Скрейн, известный по фильму «Мир Юрского периода: Возрождение», присоединился к актерскому составу экранизации видеоигры God of War. Об этом сообщает Deadline.

Он исполнит роль Бальдра — младшего сына Одина. Как и в игре, экранный Бальдр будет харизматичным, непредсказуемым и язвительным.

Из-за проклятия, лишившего его физических ощущений, герой движим неутолимой яростью и жаждой найти достойного противника, способного заставить его чувствовать.

Сюжет сериала, создаваемого Рональдом Д.Муром («Чужак»), сосредоточен на путешествии отца и сына — Кратоса (Райан Херст) и юного Атрея (Каллум Винсон). Они отправляются развеять прах своей жены и матери.

Ранее к проекту также присоединились Тереза Палмер (богиня Сиф), Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор) и Аластер Дункан, вновь озвучивающий Мимира.

Производством двухсезонного проекта занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios совместно с PlayStation Productions. Первые две серии поставит Фредерик Е.О.Той, известный по работе над сериалами «Сегун» и «Пацаны».

