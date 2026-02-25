На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники

В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Афиша Daily
Фото: Eeshan Garg/Unsplash

С 1 марта в Республике Алтай нельзя будет купить алкогольные напитки по воскресеньям и в праздничные дни. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов.

«В частности, будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Торговля также будет запрещена в воскресенье и в праздничные и социально значимые дни», — сообщил он.

В числе праздников — Новый год, Рождество, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и другие. В остальные дни сократится разрешенное время продажи алкоголя. С понедельника по четверг спиртное будут продавать с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, в субботу — с 11 до 14 часов. Сейчас алкоголь реализуют с 10 до 23 часов.

За нарушение требований грозит административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции) и последующее аннулирование лицензии. Максимов отметил, что несколько торговых точек, реализующих алкоголь, в том числе сетевых, уже предупредили о прекращении своей работы в МКД. При этом спиртное продолжат продавать в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе и других.

Как пояснял ранее глава республики Андрей Турчак, алкоголь не будут продавать в воскресенье, так как этот день — подготовка к трудовой рабочей неделе. Кроме того, с 1 марта вводится полный запрет на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя рядом с детскими садами и школами. Дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя рассмотрели на заседании правительства республики в октябре 2025 года.

