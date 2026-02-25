Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

Премьера постановки «Гамлет» состоится на основной сцене Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в мае 2026 года. К репетициям приступил и исполнитель главной роли Юра Борисов. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.