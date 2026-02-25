В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш

Netflix опубликовал список поп-композиций, инструментальные каверы на которые прозвучат во второй половине четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Первая часть вышла 29 января, а новые серии будут доступны уже завтра, 26 февраля.
Серия 5: «Да или нет»
- Charli XCX «360»
- Billie Eilish «Birds of a Feather»
- Teddy Swims «Lose Control»
Серия 6: «Уходящая зима»
- The Cars «Just What I Needed»
- Sting «Fields of Gold»
Серия 8: «Танец в деревне»
- Camila Cabello «Never Be the Same»
- Lord Huron «The Night We Met»
Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.