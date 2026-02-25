Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш

Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix опубликовал список поп-композиций, инструментальные каверы на которые прозвучат во второй половине четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Первая часть вышла 29 января, а новые серии будут доступны уже завтра, 26 февраля.

Серия 5: «Да или нет»

  • Charli XCX «360»
  • Billie Eilish «Birds of a Feather»
  • Teddy Swims «Lose Control»

Серия 6: «Уходящая зима»

  • The Cars «Just What I Needed»
  • Sting «Fields of Gold»

Серия 8: «Танец в деревне»

  • Camila Cabello «Never Be the Same»
  • Lord Huron «The Night We Met»

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

В мае Netflix официально продлил «Бриджертонов» на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

Расскажите друзьям