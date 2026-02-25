Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Джаред Харрис присоединился к актерскому составу фильма «Что происходит ночью» режиссера Мартина Скорсезе. Об этом сообщает Deadline.
Джаред Харрис известен по ролям в сериалах «Безумцы», «Корона» и «Чернобыль». За роль в последнем он был номинирован на «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и «Эмми». Среди последних его проектов — «Дом из динамита» Кэтрин Бигелоу и «Морбиус» Даниеля Эспиносы.
«Что происходит ночью» основан на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно герои начинают сомневаться в собственной жизни и терять связь с реальностью.
Ранее к проекту Скорсезе присоединились Мадс Миккельсен («Охота»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь») и Патриция Кларксон («Острые предметы»).