Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb

Коттедж из финала сериала «Жаркое соперничество» появился для аренды на Airbnb. Дом расположен на берегу озера Маскока в Онтарио, Канада.
Дом стал убежищем для хоккеистов Шейна Холландера и Ильи Розанова. Коттедж с панорамными стеклянными стенами был построен в 2020 году по проекту архитектурного бюро Trevor McIvor Architect.
В нем гости смогут воссоздать атмосферу сериала: приготовить ужин на открытой кухне, отдохнуть у камина и полюбоваться закатами почти с 120 метров частной береговой линии.
Архитекторы отмечают, что, несмотря на стеклянные стены, дом обеспечивает полную приватность благодаря удачному расположению. Площадь трехспального коттеджа — 2500 квадратных футов. Цена аренды соответствует категории люкс и редко опускается ниже 1000 долларов за ночь.
Канадский сериал «Жаркое соперничество» вышел в ноябре на стриминговом сервисе Crave, а также нескольких других площадках. В его основу легла серия романов Рейчел Рид «Game Changers».
В центре истории оказались хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и серьезными спортивными амбициями. Сериал уже продлили на второй сезон.