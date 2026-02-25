В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb

Фото: Airbnb

Коттедж из финала сериала «Жаркое соперничество» появился для аренды на Airbnb. Дом расположен на берегу озера Маскока в Онтарио, Канада.

Дом стал убежищем для хоккеистов Шейна Холландера и Ильи Розанова. Коттедж с панорамными стеклянными стенами был построен в 2020 году по проекту архитектурного бюро Trevor McIvor Architect.

В нем гости смогут воссоздать атмосферу сериала: приготовить ужин на открытой кухне, отдохнуть у камина и полюбоваться закатами почти с 120 метров частной береговой линии.

© Airbnb

Архитекторы отмечают, что, несмотря на стеклянные стены, дом обеспечивает полную приватность благодаря удачному расположению. Площадь трехспального коттеджа — 2500 квадратных футов. Цена аренды соответствует категории люкс и редко опускается ниже 1000 долларов за ночь.

Канадский сериал «Жаркое соперничество» вышел в ноябре на стриминговом сервисе Crave, а также нескольких других площадках. В его основу легла серия романов Рейчел Рид «Game Changers». 

В центре истории оказались хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и серьезными спортивными амбициями. Сериал уже продлили на второй сезон. 

