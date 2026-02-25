Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам

В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Южная Корея зафиксировала рекордный за последние 15 лет рост числа новорожденных. Об этом пишет The Guardian.

В 2025 году на свет появились 254 500 детей, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости поднялся с 0,75 до 0,8, впервые с 2021 года вернувшись к этому уровню.

Главным драйвером роста стало поколение эхо-бумеров, родившихся в период кратковременного всплеска рождаемости в 1991–1995 годах. Сейчас эти люди находятся в возрасте около 30 лет, на который приходится пик деторождения. Численность женщин в этой возрастной группе выросла на 9% по сравнению с 2020 годом.

Дополнительным фактором стало восстановление числа браков после пандемийных задержек и улучшение отношения к деторождению. Число рождений в первые два года брака выросло на 10,2%, что говорит о том, что пары, вступающие в брак позже, не откладывают рождение детей.

Несмотря на позитивную динамику, население страны продолжает сокращаться. Смертность превысила рождаемость почти на 109 тыс. человек. Южная Корея по-прежнему остается единственной страной ОЭСР с коэффициентом рождаемости ниже 1,0.

Демографы предупреждают, что эффект эхо-бумеров начнет иссякать с 2027 года, когда в 30-летний возраст войдут малочисленные поколения, родившиеся после 1996 года. За два десятилетия правительство потратило сотни миллиардов долларов на стимулирование рождаемости, включая выплаты, жилищные субсидии и поддержку детских учреждений.

Однако эксперты указывают на сохраняющиеся структурные проблемы. Среди них — высокие цены на жилье, огромные расходы на образование, стигматизация родителей на работе и безработица среди молодежи. 

