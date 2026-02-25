В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Massive Attack анонсировали серию европейских концертов

Афиша Daily
Фото: Marco Prosch/Getty Images

Бристольская группа Massive Attack объявила о пяти концертах в Европе.

Тур стартует 27 мая в Хельсинки, затем музыканты выступят в Швеции, Дании, Германии и Бельгии. Продажа билетов начнется 25 февраля.

Помимо гастролей, коллектив готовит релиз ранее записанного материала. Легенды трип-хопа не выпускали новой музыки с момента выхода EP «Eutopia» в 2020 году. Их последним полноформатным альбомом был «Heligoland» 2010 года.

Новая пластинка не появится на Spotify из-за принципиальной позиции группы, которая в прошлом году потребовала удалить свою музыку с платформы из-за инвестиций ее главы в оборонные технологии.

Группа ранее также присоединилась к Fontaines D.C., Amyl and the Sniffers и более чем 400 другим артистам в поддержку кампании No Music for Genocide, а также к Primal Scream в критике правительства за разрешение на арест «мирных граждан» на демонстрации Palestine Action в Лондоне.

