В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года

Афиша Daily
Фото: AVCO Embassy Pictures

Режиссер Майк Флэнаган, известный по работам над «Призраками дома на холме» и «Изгоняющим дьявола», обратился к поклонникам Стивена Кинга после анонса своей новой экранизации повести «Туман».

В соцсетях он пояснил, что его версия не станет повторением фильма Фрэнка Дарабонта 2007 года. «Я люблю фильм Дарабонта, и нет никакого смысла его переснимать. Именно поэтому я собираюсь двигаться в другом направлении», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что различия начинаются буквально с первой страницы оригинальной повести 1980 года. Флэнаган также призвал фанатов не волноваться раньше времени, напомнив, что похожие вопросы «но зачем?» он слышал перед выходом своих предыдущих проектов. «Я берусь только за то, что меня действительно волнует», — добавил режиссер.

Сюжет «Тумана» разворачивается в маленьком городке, на который обрушивается таинственный туман, полный чудовищ. Выжившие в супермаркете сталкиваются не только с внешней угрозой, но и с внутренним распадом общества. Помимо «Тумана», Флэнаган готовит к 2027 году ремейк «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон.

Расскажите друзьям