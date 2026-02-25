В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон

Афиша Daily
Фото: MGM+

Телевизионная сесть MGM+ продлила сериал «Робин Гуд» на второй сезон. Об этом сообщает Variety. Как и первый сезон, второй будет состоять из 10 эпизодов. Съемки начнутся этим летом в PFI Studios в Сербии.

Главную роль — Роба, он же Робин Гуд, играет Джек Паттен. В сериале также снимаются Лорен МакКуин (Мэриан), Шон Бин (шериф Ноттингема), Лидия Пекэм (Присцилла Ноттингемская), Стивен Уоддингтон (граф Хантингдон) и Конни Нильсен (королева Элеонора Аквитанская). Шоураннер и исполнительный продюсер — Джон Гленн.

По сообщениям MGM+, во втором сезоне действие выйдет за пределы Шервуда и Ноттингема. История переместится к дворам Англии, Франции и Рима, а бунт разбойников превратится в борьбу за судьбу королевства. На фоне распада Анжуйской империи Роб и Мэриан окажутся среди королей и королев и будут вынуждены играть по правилам власти — с политикой, золотом и предательством, чтобы защитить саксов.

Драматический сериал о легендарном разбойнике впервые вышел на MGM+ в ноябре 2025 года, а финал сезона показали 28 декабря.

