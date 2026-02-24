Директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра Лоранс Де Кар решила уйти в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с ее желанием. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Макрон заявил, что уход с поста — «акт ответственности» со стороны Де Кар. Сама Де Кар заявила, что ее руководство в дальнейшем «не позволяет устранить препятствия на пути преобразования и модернизации музея».
Свою четырехлетнюю работу в Лувре теперь уже экс-директор охарактеризовала двояко. «Я могла совершать ошибки, но я считаю, что вернула в Лувр движение», — сказала она.
Кто станет новой главой Лувра, пока неясно. Де Кар возглавляла музей с сентября 2021 года. Она уволилась после масштабного ограбления Лувра на фоне скандала с поддельными билетами и забастовок сотрудников.