Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»

За десятилетия роман лег в основу множества кино‑ и телеадаптаций, но крупных проектов на основе книги не было уже давно. В 2011 году «Джейн Эйр» экранизировал Кэри Фукунага, главную роль сыграла Миа Васиковска. Шарлотта Генсбур воплотила образ героини в фильме Франко Дзеффирелли.