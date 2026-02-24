Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам

В исследовании приняли участие 15 «терапевтических» кошек, а также 13 обычных домашних. Первых использовали, чтобы на результаты не повлиял стресс животных от нахождения в незнакомом месте, поскольку «терапевтические» кошки привычны к поездкам. Животных помещали в комнату и наблюдали, как они реагируют на хозяина и на незнакомого человека.