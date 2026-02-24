Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер сериала «The Madison», в котором снялись Мишель Пфайффер и Курт Расселл. Он выйдет 14 марта на стриминговом сервисе Paramount+.
В первый сезон проекта, который разработал Тейлор Шеридан, войдут шесть эпизодов. Уже известно, что шоу получит второй сезон. Дата его выхода пока неизвестна.
Изначально предполагалось, что проект станет частью вселенной «Yellowstone». Но позднее в Paramount+ заявили, что «The Madison» — это самостоятельная история. В ней расскажут семейную драму о горе и стойкости.
По словам Шеридана, этот сериал — его самая личная работа на сегодняшний день. Действие шоу развернется в двух местах — среди живописной природы штата Монтана и в Нью-Йорке, на Манхэттене.
По сюжету герои истории переедут из Нью-Йорка в Монтану после тяжелой утраты. Сериал представит эмоциональную трансформацию персонажей и исследует то, как люди поддерживают друг друга в тяжелые времена.
Первые три эпизода «The Madison» выйдет 14 марта. Спустя неделю на платформе появятся оставшиеся три серии. Помимо Пфайффер и Расселла, в шоу появятся Эль Чепмен, Патрик Дж.Адамс, Уилл Арнетт, Амья Миллер, Элейна Поллак, Бен Шнетцер, Кевин Зегерс, Ребекка Спенс, Даниель Васинова и Мэттью Фокс.
Производством сериала занимаются Paramount Television Studios, 101 Studios и Bosque Ranch Productions. Исполнительными продюсерами выступают Шеридан, Дэвид Глассер, Джон Линсон, Арт Линсон, Рон Беркл, Дэвид Хаткин, Боб Яри и другие.