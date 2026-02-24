Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин

Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Афиша Daily
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился тизер новой экранизации романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Главную роль в нем исполнила Эмма Коррин.

Проект выйдет на стриминговом сервисе в 2026 году, точная дата релиза пока не объявлена. Сериал создаст Долли Олдертон, она выступила сценаристкой киноадаптации. Режиссером шоу стал Юрос Лин.

Видео: Netflix/YouTube

В «Гордости и предубеждении» будет шесть эпизодов. В них появятся Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»), Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»), Руфус Сьюэлл («Иллюзионист», «Темный город»).

В актерский состав войдут также Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери, Хоупи Пэриш, Луис Партридж, Джейми Деметриу, Дэрил МакКормак и другие.

«Гордость и предубеждение» — роман Джейн Остин, который та написала в 1813 году. В центре сюжета — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, которая развивается на фоне социального неравенства и предрассудков.

Книгу неоднократно экранизировали. В 1995 году на экраны вышел сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль, а в 2025 году — фильм с Мэттью МакФэдьеном и Кирой Найтли. В последнем роль Шарлотты Лукас исполняет Клоди Блэкли.

