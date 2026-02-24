Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют

Афиша Daily
Фото: Pierre Borthiry/Unsplash

Российский государственный университет правосудия имени В.М.Лебедева (РГУП) планирует открыть магистратуру по направлению «Право виртуальных активов». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нового ректора вуза Ольгу Тисен. 

«Сегодня в России фактически отсутствуют системные программы, готовящие юристов к работе с цифровыми активами, криптовалютами, виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте», — сказала Тисен. Она отметила, что судебная практика уже сталкивается с такими спорами.

Сроки запуска программы неизвестны. Главной задачей на посту ректора Тисен назвала трансформацию университета в ведущий центр инновационного юридического знания. Университет планирует также усилить подготовку по направлениям, связанным с противодействием преступлениям с использованием информационных технологий. 

Недавно стало известно, что «Вкусвилл» запустит магистратуру по разработке полезных продуктов совместно с Росбиотехом. Прием документов начнется 20 июня. Для студентов организуют офлайн-формат с лекциями, практиками, дегустациями и посещением производств, а также онлайн-модули с мастер-классами.

Расскажите друзьям