Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера

В сериале «Гарри Поттер» роль Рона Уизли, рыжеволосого друга главного героя, исполнят сразу два актера. Об этом написал портал Comicbook.
По его информации, юного Рона сыграет Аластер Стаут, а более взрослую версию персонажа — Луис Шелтон. Шелтон появится в первом сезоне шоу, когда Гарри и Рон обнаружат волшебное зеркало Еиналеж.
Актерский состав проекта продолжает пополняться. Стало известно, что в сериале снимутся также Наоми Вирнтер («Медленные лошади») в роли мадам Малкин и Нил Эдмонд в роли управляющего отелем.
Съемки новой экранизации романов Джоан Роулинг идут в Великобритании с лета 2025 года. Главные роли получили Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Премьера ожидается в начале 2027 года.