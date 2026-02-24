«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году

Помимо России, «Красный шелк» вышел в прокат только на территории Китая, где он собрал 1,8 млн долларов. Еще в рейтинг вошли ленты «Мастер и Маргарита», заработавшая почти 1,6 млн долларов за рубежом, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (1,06 млн долларов), «Большое путешествие. Вокруг света» (1,05 млн долларов) и «Великолепная пятерка» (753 тыс. долларов).



Совокупная касса российского кино в зарубежном прокате в прошлом году достигла 9,4 млн долларов. Это на 43% ниже результатов 2024 года (16,6 млн долларов). В 2019 году сборы отечественного кино за рубежом достигли рекордных 52,5 млн. долларов. В 2020-м эта сумма — 20,5 млн долларов, в 2021 году — 18,2 млн долларов, в 2022-м — 17 млн долларов, в 2023-м — 17,6 млн долларов.



«Красный шелк» — ретродетективный боевик. Сюжет посвящен вымышленной совместной операции агентов китайской компартии и советских разведчиков в 1920-х годах.



Режиссером выступил Андрей Волгин. В актерский состав картины вошли Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный и другие. В России лента вышла в прокат 20 февраля 2025 года, cобрав 688 млн рублей внутри страны.