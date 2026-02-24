В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Капитан команды Гани Чатан бросился на помощь птице и сделал ей сердечно-легочную реанимацию. «Это было первое, что мне пришло в голову, потому что птица лежала на спине лапками вверх, не дыша. Вскоре у нее начали двигаться лапки, глаза, она немного пришла в себя, мы ей дали воды. Я никогда не учился оказывать медицинскую помощь», — рассказал он.