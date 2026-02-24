В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Афиша Daily
Фото: gzt_spor/X

В Турции во время матча Первой любительской лиги Стамбула футболист сбил пролетавшую мимо чайку мячом. Капитан его команды попытался реанимировать птицу, сделав ей массаж сердца, пишет Anadolu.

Инцидент произошел 23 февраля во время матча между командами «Мевланакапы Гюзельхисар» и «Истанбул Юрдум Спор». Вратарь «Истанбула» Мухаммет Уяник на 22-й минуте выбил из штрафной мяч, который попал в пролетавшую чайку. «Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо», — рассказал позже вратарь.  

Капитан команды Гани Чатан бросился на помощь птице и сделал ей сердечно-легочную реанимацию. «Это было первое, что мне пришло в голову, потому что птица лежала на спине лапками вверх, не дыша. Вскоре у нее начали двигаться лапки, глаза, она немного пришла в себя, мы ей дали воды. Я никогда не учился оказывать медицинскую помощь», — рассказал он.

Видео: gzt_spor/X

Реанимационные действия длились около двух минут, после чего чайку передали медицинскому персоналу. Птица жива, но пока не может летать и находится на лечении.

Этот матч «Истанбул Юрдум Спор» проиграл и лишился шанса на чемпионство в лиге. Однако игроки заявили, что не расстроены, поскольку помогли спасти жизнь живому существу, что намного важнее.

Расскажите друзьям